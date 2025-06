EN REDES: NO JODAN, PURO DEL CÁRTEL DE MARCE MUÑOZ Y MARGINAN A CAMPECHANOS: CIBERNAUTAS

¿A QUIÉN MÁS TRAERÁ LAYDITA?

Tras darse a conocer el nombramiento de otro foráneo en un cargo de poder, en este caso del chilango Hugo Enrique Praxediz Núñez como director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Policía Ministerial, usuarios de redes sociales reprobaron que se siga marginando a campechanos y prevalezca la corrupción, y advirtieron que son puro del cártel de Marcela Muñoz.

Las muestras de repudio a la jefa policiaca guanajuatense quedaron plasmados con: “Dios Marce Muñoz puro de tu cártel, dónde vamos a parar” y “Según Jackson iba a poner a un campechano…, pero toma tu Champotón, lo puso Arturo Muñoz, entonces él manda en la Fiscalía”.

Y también la gobernadora Layda Sansores salió a relucir con “Lo traen para hacerse de dinero gracias a los moches y a los impuestos de los campechanos… La Laydita está trayendo toda la corrupción de chilangolandia… a ver a quién más trae”, y también con “Y sigue la mata dando, como siempre trayendo gente de afuera para qué?? Por qué no darle la oportunidad a una persona de aquí… Me imagino que como la Chuky no ha vivido nunca en Campeche, no conoce a alguien… por qué?”.

Además: “…Habiendo tantos profesionistas campechanos, viene a poner gente foránea, no jodan”, “Chingada madre, no puede poner gente campechana, tiene que seguir trayendo gente de otro lado”, “…Qué triste que en lugar de una familia campechana, se beneficie a otra para que coma de los campechanos”, “La pura corrupción. Es el Estado donde vienen a vivir los rateros de México”, y “Otro que viene a robarle su dinero a los campechanos”.

La decepción y encono hacia la Administración laydista quedaron de manifiesto con mensajes como: “Como siempre, los campechanos siguen siendo marginados…”, “¿Por qué traer gente de otro Estado cuando en Campeche hay con capacidad para dirigir bien. Hay gato encerrado”, “Pues no dijo el pelón Jackson que no es cierto, escupió para arriba y le cayó en la cara”, “Y los que iban a pelear y defender el derecho de los campechanos, ¿dónde están? En serio, por eso nos tienen como agachados y p3nd3… En fin, cada quien tiene el Gobierno que se merece”, “¿No que no????????”, y “Hay está el cambio de la 4T… 2 años más y next”.

Igualmente, “Lo que es tener poder, al rato todo Campeche va a estar al mando de gente foránea y todo porque algún pend3… les dio el cargo por lazos personales, y están aprovechando a colocar a todos sus familiares antes que se les acabe el reinado”, “Felicidades, arriba los chilangos, faltan dos años…”, y “No entiendo por qué se permite que personas ajenas al Estado puedan tomar puestos importantes… es evidente que a los de fuera les importa poco lo que suceda en el Estado, sólo llegan un tiempo y luego se largan con sus bolsillos llenos”.

Otros más escribieron: “Ojalá no traiga a su grupo”, “Ese fiscal sabe cómo masca la iguana jajaja. Dios nos libre. Toma tu Champotón”.