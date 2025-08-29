¡HAY TRÁFICO ILEGAL DE MADERA! ASEGURA PROFEPA TRÁILER CON 23 TONELADAS DE CARBÓN VEGETAL Y CAMIÓN CON 3 METROS CÚBICOS DE CEDRO ROJO

Campeche.- En los Municipios de Hopelchén y El Carmen, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, aseguró un tráiler con 23 toneladas de carbón vegetal y un camión con 3 metros cúbicos de cedro rojo en escuadría, especie catalogada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 por su nivel de riesgo, y los puso a disposición de las instancias competentes.



Los aseguramientos se realizaron como parte del multioperativo de vigilancia aplicado en consideradas zonas críticas del país, para combatir la tala ilegal y el transporte ilícito de productos y subproductos forestales.

La Profepa destacó que estas acciones serán permanentes para proteger ecosistemas forestales, frenar el tráfico de madera y derivados y reforzar el cumplimiento de la normatividad ambiental.