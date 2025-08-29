viernes, agosto 29, 2025
SEGUIRÁN LAS TORMENTAS EN LA PENÍNSULA POR ONDA TROPICAL 27 Y VAGUADA MAYA

La estela de humedad asociada a la onda tropical número 27, que actualmente se encuentra sobre Tabasco y Chiapas, en combinación con la “Vaguada Maya”, favorecerá nuevamente el desarrollo de tormentas en varias zonas de la península de Yucatán durante este viernes.


Se prevén tormentas moderadas en el poniente de Quintana Roo desde las primeras horas de la tarde, mientras que en el noreste, oriente, centro, sur y suroeste de Yucatán, así como en el norte, centro, sur y suroeste de Campeche, se esperan tormentas fuertes dispersas durante la tarde y primeras horas de la noche.


Los valores máximos de temperatura serán de 32 a 40 °C en Yucatán y Campeche, y de 30 a 36 °C en Quintana Roo. Para el amanecer del sábado se estiman mínimas de 21 a 27 °C en la región. Los vientos serán del este-sureste y sureste de 10 a 45 km/h, con posibles rachas mayores en zonas con tormenta.


Se anticipa que otra onda tropical avanzará por el sur de la región durante el fin de semana, manteniendo el potencial de tormentas al combinarse nuevamente con la “Vaguada Maya”.

