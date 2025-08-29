Ya era hora que alguien pusiera al senador de Las Roñas en su lugar. Toda su vida ha sido un bravucón, altanero, retador y gritón, hasta que le salió su némesis…

Don Memín llegó a la charla vespertina con sus amigos sumamente agitado. Incluso se notaba emocionado, eufórico, a tal grado que no sabía cómo externar sus pensamientos.

–¿Vieron la pelea del siglo? Preguntó a sus contertulios, luego de respirar profundamente para controlar su agitación. ¡Le salió lo vandalito a nuestro coterráneo!” exclamó.

–“Bueno, le respondió muy tranquilo el poeta Casimiro. La realidad es que fue una pelea entre pares. No solo fue un vándalo, sino dos. Es más, coincido con quienes han opinado que ya era momento que alguien pusiera al senador de Las Roñas en su lugar. Toda su vida ha sido un bravucón, altanero, retador, gritón y espantapendejos, pero le salió su némesis que lo va mantener aplacado un buen rato”.

–“Son malos y llorones, replicó indignada doña Chela. Cuántas veces el senador roñoso se la pasaba retando a golpes a los funcionarios o legisladores adversos a su partido, ahora que alguien le respondió en los mismos términos, se la pasa chillando y acusando a Alito con la Fiscalías o exigiendo su desafuero. En mi pueblo les dicen cangrejos o saltapatrás” aseveró.

–“No le da buena imagen al país esas escenas pugilísticas que todos vimos hace unas horas, reflexionó el viejo Julián, pero creo que la Comisión Permanente era como una olla de presión a punto de explotar y al fin ocurrió lo que se venía venir, con un saldo negativo para todos, pues ni el tricolor ni el guinda pueden decir que salieron ganando, pero si hablamos de un veredicto boxístico, creo que a La Roña ya le bajaron los humos” dictaminó.

–“Usted me va disculpar, le dijo don Memín al senecto gurú del grupo, pero si alguien recuperó raiting fue el líder nacional del tricolor. Logró de un solo manotazo lo que no había podido alcanzar en tantos años de trabajo, de reuniones, de estrategias y de acuerdos. Aglutinó a gran parte de la opinión pública a su favor y hasta quienes lo veían mal, hoy le aplauden porque hizo lo que millones querían hacer desde hace mucho tiempo”.

–“Puedo afirmar que es una simpatía temporal y pasajera, se defendió don Julián, y dudo mucho que pueda trascender a un plano político y electoral, aunque la verdad ya no se puede descartar nada, porque si algo queremos todos es una figura pública nacional fuerte que sea capaz de enfrentar a esta tiranía en que se está convirtiendo el régimen cuatrotero”.

–“Yo no dudo que el tal Alito sea capaz de capitalizar este momento que está viviendo. Es tan hábil y astuto, que hasta la Tía gobernanta le tiene miedo y por eso lo quiere meter a la cárcel. Vamos a ver en qué para la cosa, pero de que nos hemos dado una buena divertida, eso nadie nos los va quitar” concluyó jubilosamente el rechoncho bolero.