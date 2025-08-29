viernes, agosto 29, 2025
Municipales

RAPIÑAN MAÍZ DE TRÁILER VOLCADO EN LA VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA

A la altura del kilómetro y medio del entronque hacia la vía a Jonuta, sobre la carretera Villahermosa–Escárcega, un tráiler cargado con toneladas de maíz en costales se salió hoy viernes de la carpeta asfáltica y volcó sobre su lado derecho, lo que aprovecharon habitantes de comunidades cercanas para rapiñar la carga.


El accidente generó intensa movilización policiaca y paralizó momentáneamente el tráfico en la zona, pues por las maniobras para retirar el vehículo pesado fue cerrada parcialmente la vía en sus dos sentidos. Hasta el momento no se reportan personas heridas.


A un costado de la carretera quedaron algunos sacos y maíz regado.

