OPINIÓN: ¡PAMELA DESNUDO A LAS AUTORIDADES MEXICANAS!

Locutor René Narváez Lozada

“La voz de México”

*Qué vergüenza el gobierno en voz de PAMELA BONDI señala al expresidente y su gobierno de tener nexos y relaciones con los cárteles y el presidente de Venezuela NICOLÁS MADURO… ¡Que terrible!

*6 años se solapó a los carteles que hoy tiene a MÈXICO con ríos de sangre de inocentes y ciudadanos mexicanos y con decenas de FOSAS CLANDESTINAS en todo el país.

*Andrés Manuel López Obrador es responsable de CRÍMENES de LESA HUMANIDAD… ¡Que terrible!

La Fiscal de los Estados Unidos de Norteamérica Señora Pamela BONDI le aclara a la opinión pública y a la presidenta Sheinbaum que la captura de “El Mayo Zambada” fue un logró por la cooperación de funcionarios y las autoridades mexicanas, por lo que declaró literalmente:

“Agradecemos a las autoridades mexicanas por toda su ayuda para traer a todos estos líderes ante la justicia. No daré detalles sobre cada caso”, declaró. (Sic)

La gente se pregunta y llama la atención porque se entregaron al gobierno de los Estados Unidos 29 presuntos responsables del crimen organizado o delincuentes y después a 26 más de ellos y ente una y otra entrega que presuntamente las autoridades mexicanas les entregarán al Mayo Zambada.

Todo mundo se pregunta por otra parte ¿El porqué el Señor Mayo Zambada, nunca había sido detenido en México sobre todo después de que se dice que casi 50 años había trabajo y hecho el trasiego de droga a la Unión Americana.

La fiscal BONDI informó que ante el juez el Sr. Zambada reconoció su culpa y ella aclaró que la impunidad no la que actuaba está para delinquir dijo se sabe hoy según su dicho que este sobornó a diferentes autoridades mexicanas tales como funcionarios de todos los niveles, al igual que

policías y políticos de las más altas esferas del gobierno” Y dio mucho énfasis al señalar que se dio especialmente en el sexenio del ex presidente de MÈXICO el Licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Quien por cierto les comento el presidente Donald Trump y la Fiscal Pamela BONDI ellos saben que es el líder de la 4a TRANSFORMACIÓN Y DEL PARTIDO POLÍTICO DE MORENA.

Bondi reconoció que el Sr. Mayo fue extraído a la fuerza del estado de Sinaloa y de nuestro país MÈXICO, está extracción violenta prácticamente lo sabemos los mexicanos fue un

secuestro dinde se le traslado a la Unión Americana al Mayo.

Ahora bien algo que aún no es muy claro, y que queda por aclarar y resolver es que en esta “extracción muy sugeneris” hubo al menos 1 persona asesinada que es el ex Diputado Cue ex rector de la Universidad de Sinaloa, y por otra parte 2 de las escoltas del Mayo y la otra escolta desaparecido, según cuentan los que conocieron de los hechos donde Rubén Rocha parece que de ser presunto narco político pasó a ser testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos y una piedra en el zapato 👟 del gobierno mexicano quién se encuentra en este asunto con los dedos atrapados en esta trampa y trama de la vida real.

Por otra parte algo de lo más extraño es su detención del agricultor y ciudadano de Sinaloa el Sr. MAYO ZAMBADA en Nuevo México y lo que más llama la atención como fue que llegó en avión, de quién era esa nave y como es que finalmente es asegurado y DETENIDO oficialmente por los agentes policiales federales del FBI.

Me impresionó entender en su mensaje al leer de la Señora Fiscal PAMELA BONDI que ella prácticamente desnuda al ex presidente y a la actual mandataria al decir que es falso que los Estados Unidos no los haya apoyado en su lucha contra los cárteles y dijo que no quería dejar en ridículo a los mandatarios, pero dijéramos en el “Iuris vulgaris – la verdad calienta que en la cara de uno nos digan las verdades” Uf uf y más Uf.

A mi siempre me ha llamado la atención ¿El porqué? Si presuntamente Rubén Rocha participó en un asesinato como fue la del Diputado federal licenciado Héctor Melesio Cuen el ex rector de Sinaloa, sigue en libertad…

Y la única explicación es que sabe mucho de asunto de la extracción. Él sabe si la presidencia de la República mexicana la autorizó y si en ella participó el FBI y por ello ahora es “Testigo protegido de la justicia federal de los Estados Unidos y de MÈXICO”

Y por eso es que Pamela BONDI con todo conocimiento y sin nadie que la pueda contradecir declara sobre el Mayo y las autoridades mexicanas… ¿Qué tal?