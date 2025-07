¿Y los 230 mdp restantes?

Alguien tiene que darnos una explicación convincente sobre ese evidente sobregasto, pues una cifra es la que dice la gobernanta y otra la que reporta la autoridad militar…

“Ya salió el peine”, exclamó asombrado el poeta Casimiro. “Un informe oficial de la Secretaría de la Defensa, que fue la encargada de la construcción del trenecito Temu, reveló que su costo real fue de tres mil 970 millones de pesos, mientras que la gobernanta dijo en cadena nacional que se habían erogado en total 4 mil 200 millones, lo que nos deja un faltante de al menos 230 millones de pesos”.

–“Un asunto muy pero bastante serio, expresó en su lenguaje medio cantinflesco el bolero don Memín, ya que otros especialistas que han hecho cuentas aseguran que los gastos que nos han informado están muy pero muy inflados, y que hay quienes se están llevando las maletas con esta obra polémica, innecesaria, y para colmo, corrupta”.

–Ten cuidado con lo que dices y cómo lo dices, le aconsejó al rechoncho bolero su comadre doña Chela. Recuerda que nuestros gobernantes tienen la piel muy sensible y se pueden sentir agredidos en su reputación, su honor y su decoro, por lo que te pueden demandar por daño moral y despojarte hasta de tu caja para bolear zapatos”.

–“Decir la verdad no es causal de daño moral, respondió diligente el viejo Julián. Al menos no debería serlo para los jueces y magistrados que se apegan a la ética y que son garantes de la aplicación estricta de la ley. Lamentablemente la canasta se llenó de manzanas podridas desde hace casi cuatro años, y ya todo se echó a perder, ahora tenemos juzgadores por consigna a quienes no les importan las leyes, sino satisfacer los caprichos de la clase gobernante”.

–Pues sean peras o manzanas podridas, intervino molesto el poeta Casimiro, alguien tiene que darnos una explicación convincente sobre ese evidente sobregasto, pues una cifra es la que dice la gobernanta y otra la que reporta la autoridad militar y hasta el momento quienes tienen más credibilidad son los que visten de verde olivo. Lo que no sabemos es quién se quedó con esos 230 millones de pesos, o a qué cuentas particulares se fueron a depositar”.

–En tremendo lío andan metidos nuestras autoridades estatales, festinó divertido el bolero don Memín. Si ya de por sí las cuentas no le cuadran, menos ahora que ellos solitos se evidenciaron en una muy grave irregularidad. Lo bueno es que la gente ya abrió los ojos y no se deja engañar, por eso es que en Tenabo le reclamaron que un parquecito de tres pesos lo quiere presentar como si hubiera costado casi cuatro millones de pesos, ya ni la burla perdonan” lamentó.