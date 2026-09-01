TRAS RECOMENDACIÓN DE CODHECAM, MARCELA MUÑOZ REAPARECE PARA FIRMAR CONVENIO DE K-POP

San Francisco de Campeche.- Luego de permanecer fuera del foco público tras la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche por el fallido operativo en el Cereso de San Francisco Kobén, la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, reapareció, pero no para pronunciarse sobre el resolutivo, sino para participar en la firma de un convenio de colaboración con el Instituto de Cultura y Artes del Estado para la organización del Concurso Intercolegial de K-Pop 2026.