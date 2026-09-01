EN AGOSTO DEL 2042 CUMPLIRÁ SU CONDENA DE 31 AÑOS DE CÁRCEL EL ASESINO DEL PINTOR CALKINIENSE ENRIQUE HERRERA

-Pena impuesta empezó a ser contabilizada el 21 de agosto del 2011

Hasta agosto del 2042 estará cumpliendo su condena de 31 años y nueve meses Alberto Antonio Navarrete Mass, quien fue encontrado culpable de homicidio calificado y delito en materia de inhumación y exhumación de cadáveres, tras asesinar y descuartizar a su padrastro, el pintor calkiniense Enrique Herrera Martín.

El 13 de agosto de este año se cumplieron 15 años de ese atroz hecho que sacudió a la sociedad campechana, luego de que las partes del cuerpo fueron puestas en bolsas de plástico y escondidas en un ropero de la víctima, en el que fue su predio ubicado en Dzitbalché, Calkiní.

La víctima contaba con 78 años de edad y el homicida con 19 años, quien fue perseguido y capturado el viernes 19 de agosto del 2011, días después del homicidio.

Fue ubicado y capturado cuando se escondía en la ranchería “El Cenote”, situada a 50 kilómetros de la Villa El Triunfo del Municipio de Balancán, Tabasco.

La entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche (PGEC) confirmó que el asesinato fue realizado como parte de un rito de iniciación de la secta satánica “Los Ángeles Negros”, a la cual pretendía pertenecer Alberto Antonio.

La condena empezó a contabilizarse el 21 de agosto del 2011; por lo tanto, será hasta el 2042 cuando cumpla la totalidad, salvo que al llegar al 70 por ciento de los años de la pena impuesta solicite liberación anticipada en caso de tener buena conducta y de haber pagado la totalidad de la reparación del daño.