TRAS LA POLÉMICA, ALCUDIA JUSTIFICA FESTEJO A SU MADRE EN EVENTO OFICIAL

San Francisco de Campeche.- Luego de la controversia generada por la celebración del cumpleaños de su madre durante un evento organizado por el Poder Judicial, el magistrado presidente, Juan Pedro Alcudia Vázquez, salió a defenderse y aseguró que los hechos fueron desvirtuados tanto en medios locales como nacionales.

Explicó que la actividad correspondía a la tradicional “Lotería Campechana”, organizada mensualmente por el Patronato del Poder Judicial y dirigida a la familia judicial y a la ciudadanía. Precisó que su madre preside dicho patronato de manera honorífica y, con motivo de su cumpleaños, decidió interrumpir el evento durante unos minutos para entregarle un pastel y cantarle “Las Mañanitas”.