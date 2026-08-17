RENUNCIA MÓNICA SOTO A SU CARGO COMO MAGISTRADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Mónica Aralí Soto Fregoso presentó este 17 de agosto su renuncia como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que el 31 de agosto de 2026 será su último día en funciones. En una carta dirigida a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, recordó que fue electa por el Senado el 20 de octubre de 2016 para un periodo que inicialmente terminaba en octubre de 2025 y que, tras reformas constitucionales, se amplió hasta 2028.

Soto Fregoso explicó que decidió “concluir un ciclo” después de casi 10 años en la Sala Superior, etapa en la que destacó su compromiso con la perspectiva de género, los derechos humanos, la inclusión de grupos vulnerables y la igualdad sustantiva de las mujeres. La magistrada solicitó al Congreso dar trámite a su renuncia y agradeció al Senado la confianza para ejercer el cargo, el cual, afirmó, desempeñó con apego a la Constitución y a la función jurisdiccional.