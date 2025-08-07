HUMILDAD, EXIGE SHEINBAUM ANTE VIAJE DE LAYDA A PAÍSES BAJOS

Durante su conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió humildad en el ejercicio del servicio público, al pedirle su opinión por el viaje que realizó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a los Países Bajos (Amsterdan), por su cumpleaños número 80.



Al expresar que “ya hemos hablado mucho de eso, y ya di mi opinión”, Sheinbaum Pardo manifestó que la gente tiene derecho a salir de vacaciones, pero particularmente siempre lo he dicho: humildad.