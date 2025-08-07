CHEQUEOS TOXICOLÓGICOS A POLICÍAS SON CADA 2 AÑOS, REVELA JOSAFAT

BAJAS FUERON POR NO PASAR ESE EXAMEN Y TRAS DENUNCIAS CIUDADANAS

San Francisco de Campeche .- Sobre los 25 policías cesados, el comandante jefe Alejandro Josafat García reveló que muchos casos derivaron de denuncias ciudadanas y otros por el tema toxicológico, y que ese chequeo médico se realiza cada 2 años, y la prueba de control de confianza es cada 3 años.



A la pregunta de si esos exagentes fueron denunciados por la corporación ante la Fiscalía o si eso compete a los ciudadanos afectados, respondió que la Comisión de Honor y Justicia sólo ve temas administrativos, el actuar policial y lo relativo a los lineamientos en seguridad pública, por lo cual si el caso fue reportado a la FGECAM, a esa instancia corresponde.



Josafat García aclaró que los sancionados estaban distribuidos en el Estado, y señaló que la Dirección General de Asuntos Internos trae otros temas: retiro de las body cam y no informar que a esas cámaras portátiles se les acaba la pila, que no son causa de baja pero sí de sanciones.



Dijo no saber cuántos casos son, pues quien lleva control es la Comisión de Honor y Justicia, y que los elementos tienen derecho a audiencia.