MARELL DINORA DEBERÁ PAGAR 2 MILLONES TRAS MUERTE WILBERTH C.

Campeche .- En un plazo de 30 días, Marell Dinora O. deberá pagar la cantidad de dos millones de pesos como parte del acuerdo reparatorio establecido tras solicitar la Salida Alterna al Proceso, luego de haber sido vinculada a proceso por el atropellamiento y muerte del joven motociclista Wilberth C. L.


La mujer se encuentra bajo investigación judicial por el delito de homicidio culposo y/o imprudencial, y con dicho pago deberá resarcir el daño a la familia de la víctima, con lo cual la carpeta judicial e investigación será cerrada y archivada.


Aunque el accidente ocurrió el martes 8 de julio, Marell Dinora O. no se presentó de inmediato ante la autoridad, y fue hasta el jueves 31 del mismo mes cuando acudió amparada a la audiencia inicial, a fin de evitar ser detenida mediante orden de aprehensión. En dicha audiencia fue vinculada a proceso.

