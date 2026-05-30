BIBY RABELO IMPULSA HISTÓRICO PLAN DE RESCATE ECONÓMICO PARA FAMILIAS Y NEGOCIOS

En una acción orientada a fortalecer la economía de las familias y respaldar a los sectores productivos del municipio, el Cabildo de Campeche aprobó el programa de reactivación económica “Campeche Imparable”, impulsado por la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre.

La estrategia contempla descuentos históricos en el pago del impuesto predial, condonación total de recargos y multas, facilidades para regularizar licencias de funcionamiento, así como apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre los beneficios destacan el programa de “borrón y cuenta nueva” para negocios con licencias vencidas, descuentos en servicios municipales, tarifas congeladas para la recolección de basura comercial y el lanzamiento de microcréditos “Emprende Rosa” dirigidos a mujeres emprendedoras.

Para las familias campechanas se aprobó un descuento del 15 por ciento en predial y servicio de basura, además de la condonación del 100 por ciento de recargos para quienes regularicen sus adeudos.

Con esta iniciativa, la alcaldesa Biby Rabelo busca impulsar la recuperación económica del municipio, apoyar el bolsillo de los ciudadanos y generar mejores condiciones para el desarrollo de Campeche.