VIDEO EXHIBE A LAYDA COMO GOBERNADORA DE VIDEOESCÁNDALOS Y DESVÍOS MILLONARIOS

Un video difundido en redes sociales ha generado polémica al exhibir a varios gobernadores emanados de Morena, a quienes se les atribuyen presuntos actos de corrupción y supuestos vínculos con grupos delictivos.

En el material, compartido por el usuario identificado como User77776582969442, aparece la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, junto a otros mandatarios estatales. La publicación le atribuye presuntos videoescándalos relacionados con recursos económicos y supuestos desvíos millonarios, sin presentar pruebas adicionales dentro del contenido difundido.

El video también menciona al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por supuestos vínculos con carteles; a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, a quien se le atribuyen presuntos casos de enriquecimiento ilícito y corrupción en obra pública; así como a la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, relacionada en el material con investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico.