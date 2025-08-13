EN REDES: FESTEJA LA CONSEJERÍA JURÍDICA TRAS COMPARECENCIA DE SU JEFE ALCUDIA

Luego de que su jefe Juan Pablo Alcudia Vázquez violentara el artículo 16 al hablar de un amparo que no tenía por qué hacer público, y la diputada Delma Rabelo Cuevas anunció que presentará denuncia formal ante la Fiscalía por violencia política en razón de género, el equipo de la Consejería Jurídica presumió en sus redes sociales que tuvo festejo en el boliche.

El texto del convivio señala: “El equipo de la Consejería Jurídica vivió una enriquecedora actividad de integración en el boliche, un espacio diferente donde compartimos risas, compañerismo y momentos que fortalecen nuestros lazos como grupo de trabajo”. Y agregó: “Creemos que un equipo unido es clave para brindar un mejor acompañamiento a quienes confían en nosotros. Esta experiencia nos recordó la importancia de cuidarnos como equipo, disfrutar del presente y seguir construyendo juntos. ¡Gracias a cada uno de los compañeros que participaron e hicieron parte de este momento!”.