miércoles, agosto 13, 2025
Lo último:
Municipales

SE QUEMA CAMIONETA EN LA CARRETERA PUERTO REAL-CARMEN; NO HAY LESIONADOS

user editor

Por aparente falla mecánica que provocó el recalentamiento del motor, una camioneta se incendió por completo la tarde de ayer martes en el kilómetro 26 de la carretera federal Puerto Real–Ciudad del Carmen, a la altura de la zona conocida como Ensenada.

Testigos relataron que las llamas se propagaron rápidamente hasta consumir la unidad, sin que registraron personas lesionadas.

Tras reportes de conductores, elementos de emergencia llegaron para sofocar el incendio y asegurar la zona.

También te puede gustar

HAY QUE GARANTIZAR HIDRATACIÓN DE ALBAÑILES QUE DAN MANTENIMIENTO AL PUENTE ZACATAL

telemarwebmaster_gs2m70wg

 “Paseo Juárez”, un negocio del Ayuntamiento de Carmen, denuncian

Exigen investigar a Protexa por muerte de otro trabajador

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *