SE QUEMA CAMIONETA EN LA CARRETERA PUERTO REAL-CARMEN; NO HAY LESIONADOS

Por aparente falla mecánica que provocó el recalentamiento del motor, una camioneta se incendió por completo la tarde de ayer martes en el kilómetro 26 de la carretera federal Puerto Real–Ciudad del Carmen, a la altura de la zona conocida como Ensenada.

Testigos relataron que las llamas se propagaron rápidamente hasta consumir la unidad, sin que registraron personas lesionadas.

Tras reportes de conductores, elementos de emergencia llegaron para sofocar el incendio y asegurar la zona.