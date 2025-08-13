POBLADORES DE AGUACATAL BLOQUEAN CARRETERA POR FALLAS EN ENERGÍA Y TELEFONÍA

La noche del martes, habitantes de Aguacatal, comunidad perteneciente al municipio del Carmen, bloquearon la carretera federal Villahermosa-Escárcega en protesta por las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica y la falta de servicio de telefonía celular, que aseguran padecen desde hace semanas.

Los vecinos señalaron que los apagones de luz son recurrentes y en algunos casos se prolongan por más de 24 horas antes de que la Comisión Federal de Electricidad atienda las fallas. A ello se suma que desde hace más de 15 días no cuentan con señal de celular debido a que la torre de telecomunicaciones permanece averiada, sin que las autoridades o la empresa responsable den una solución.

“Nos ignoran, no atienden los reportes, tenemos que cerrar la carretera para que nos escuchen”, expresaron molestos los pobladores, quienes exigieron un servicio digno que no ponga en riesgo su seguridad ni afecte sus actividades diarias. Aseguraron que mantendrán su exigencia hasta que se restablezca de manera definitiva la electricidad y la comunicación en la comunidad.