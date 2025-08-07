jueves, agosto 7, 2025
CONTRADICE LIZ HERNÁNDEZ A CIUDADANOS AL ASEGURAR QUE EL KO’OX SERÁ MUCHO MÁS ECONÓMICO

Publicad0rTelemar

Al resaltar que la movilidad se convierte en un sistema donde una sola empresa que irá integrando los 124 camiones nuevos que ya están aquí, la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, afirmó que habrá nuevas rutas y que el servicio será mucho más económico.

Así, y pese a las quejas ciudadanas sobre las afectaciones a sus bolsillos que traerá el Ko’os, la funcionaria aseguró que ahorita no importan los transbordes, porque el primer viaje costará 12 pesos, cambiar de camión será la mitad y el segundo transborde será sin costo, es decir, “vas a pagar cuando mucho 18 pesos por viaje”.

MORENA ACTÚA DE MANERA ILEGAL AL NO SUSPENDER LA PUBLICACIÓN DE LA REFORMA JUDICIAL: PORTELA

Publicad0rTelemar

