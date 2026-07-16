CIRCULA EN REDES: ESCASEZ DE MEDICINAS EN EL ONCOLÓGICO DEMUESTRA QUE LAYDA ES LO PEOR QUE LE HA PASADO A CAMPECHE: PACO BURGOS

“SÓLO LLEGÓ A SAQUEAR, A HACER OBRAS SIN SENTIDO COMO EL BARQUITO Y YA LE DIO EN LA TORRE TAMBIÉN A LA SEGURIDAD Y A LA ECONOMÍA”

En un video divulgado en sus redes sociales, el periodista Francisco Burgos expuso que la denuncia de papás sobre escasez de medicinas en el hospital de Oncología, refleja que el Gobierno de Layda Sansores es lo peor que le ha pasado a Campeche, pues no es falta de dinero, sino que se lo roban y todo es “mordida” a la obra pública y súper sueldos a los foráneos que trajo.

La gobernadora Layda Sansores tiene en el abandono el Hospital de Oncología mientras se gasta el dinero en obras sin sentido como el barquito de latón de casi 10 millones de pesos o el festival de fútbol. “Layda no tiene consciencia, lo que creo es propio de su edad, ya tiene demencia senil y debería estar en un asilo o casa de cuidado, porque ya no tiene capacidad mental para tomar las mejores decisiones en beneficio de los campechanos, sólo roba todo lo que pueda y coloca a sus amigos en cargos”, aseveró.

Francisco Burgos resumió: “Ya le dio en la torre a la seguridad, a la educación, al empleo, a la economía y ahora al Hospital de Oncología, y así están todos los nosocomios del Estado, es decir, sin medicinas, lo que a Layda le vale madre y llegó sólo a hacer p3ndej4das y a saquear”.

Tengo amigos que votaron por usted confiando en un cambio positivo, pero hoy están arrepentidos, y ojalá que en el 2027se le ponga un alto al desastre en que está Campeche.