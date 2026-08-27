¡PASAJEROS A LA DERIVA! MODIFICA LA ARTEC RUTA DE SIGLO XXI POR FERIA DE SAN ROMÁN… ¿Y DÓNDE ESTARÁN LOS PARADEROS?

San Francisco de Campeche.- Mediante un comunicado en su página oficial que demuestra la falta de una eficiente planificación, la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), cuyo director es Eduardo Zubieta Marco, anunció que a partir del 31 de agosto modificará de manera temporal la ruta Siglo XXI, por la Feria de San Román, sin embargo, no aclaró los puntos donde los pasajeros podrán bajar y subir.

En su texto sólo explica: “Desde la Ría se incorporará a la Av. Francisco I. Madero, pasando por Súper Campeche, bajando por la calle 49 rumbo a la Concha Acústica y el Parque de las Banderas, para incorporarse nuevamente a la Av. Miguel Alemán y retomar su recorrido habitual”.

Además, recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y considerar la modificación al planear sus traslados.