JOSÉ “A” SIGUE EN LOS SEPAROS DE LA FISCALÍA

San Francisco de Campeche.- A más de 24 horas de haber sido detenido por presunta posesión de estupefacientes, de acuerdo con el reporte del fiscal estatal Jakson Villacís Rosado, trascendió que José “A” permanece en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

El ahora exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) fue detenido ayer alrededor de las 9:30 de la mañana por policías estatales, y puesto a disposición del Ministerio Público.