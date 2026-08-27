MORENA NOMBRA A SANTIAGO NIETO COMO CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE QUERETARO

VÍA: Latinus

El periodista Carlos Loret de Mola, del medio Latinus, cuestionó la decisión de Morena de designar a Santiago Nieto como candidato a la gubernatura de Querétaro, al señalar posibles conflictos de interés por su vínculo matrimonial con Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

Criticó que Nieto, quien encabezó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llegue como abanderado de Morena pese a los cuestionamientos sobre su patrimonio y su desempeño como funcionario público. Dejó la UIF en 2021, después de la polémica generada por su boda en Guatemala, y señaló que ahora su candidatura abre cuestionamientos debido a que su esposa forma parte del organismo electoral que participa en la fiscalización de los procesos electorales.

También cuestionó el papel de Nieto al frente de la UIF, al acusar que durante su gestión las acciones estuvieron enfocadas contra adversarios políticos del gobierno federal y no contra grupos criminales, según sus señalamientos.

Ante estas críticas, Santiago Nieto respondió que su esposa es una profesional independiente y calificó los cuestionamientos como vıøl£ncı∂ política de género al considerar que se pone en duda la autonomía de Carla Humphrey por su relación matrimonial.