SHEINBAUM BUSCA CERRAR LA PUERTA ASPIRANTES A PRESIDENTES Y GOBERNADORES CON DOBLE NACIONALIDAD

-Quienes quieran participar deberán renunciar a su otra nacionalidad antes de registrarse como candidato

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con nacionalidad mexicana.

La propuesta plantea que cualquier persona que tenga otra ciudadanía, ya sea adquirida por nacimiento o por otra circunstancia, deberá renunciar a ella antes de registrarse como candidata a un cargo del Poder Ejecutivo.

Argumentó que la modificación busca garantizar que el interés nacional esté por encima de cualquier vínculo con otro país; sin embargo, la iniciativa abre nuevamente el debate sobre los filtros de acceso a los cargos públicos y los alcances de las restricciones constitucionales.

La mandataria señaló que actualmente la Constitución no establece con claridad la obligación de renunciar a una segunda nacionalidad antes de competir por un cargo ejecutivo, situación que, afirmó, ha permitido que funcionarios lleguen a posiciones de poder con doble ciudadanía.