EXIGEN A LAYDA REHABILITAR TRAMOS EN PÉSIMO ESTADO DE LA CARRETERA HOPELCHÉN-DZIBALCHÉN

Hopelchén.- El transportista Mario Aké Pérez, integrante de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos o del Cambio (Untrac), hizo un llamado a la gobernadora Layda Sansores para que rehabilite tramos de la carretera estatal Hopelchén-Dzibalchén, concretamente hacia las zonas de Xcupil y Santa Rita.

La preocupación de Aké Pérez se debe a que, además de ser paso de vehículos pesados, con el próximo regreso a clases el tráfico se intensificará en dicho tramo carretero por el traslado de estudiantes y maestros hacia sus escuelas.

La ruta que cubre es de 12 kilómetros para llegar a Santa Rita, y hay tramos donde debe detener la marcha para cruzar a vuelta de rueda enormes baches, algunos en curvas y otros que cubren la totalidad de la carpeta asfáltica, lo que ha causado accidentes y daños en vehículos.

Es un gran riesgo, por eso ojalá la gobernadora Layda Sansores intervenga antes que ocurra un accidente grave, agregó Aké Pérez.