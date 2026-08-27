jueves, agosto 27, 2026
Lo último:
Municipales

EXIGEN A LAYDA REHABILITAR TRAMOS EN PÉSIMO ESTADO DE LA CARRETERA HOPELCHÉN-DZIBALCHÉN

Hopelchén.- El transportista Mario Aké Pérez, integrante de la Unión Nacional de Transportistas Campesinos o del Cambio (Untrac), hizo un llamado a la gobernadora Layda Sansores para que rehabilite tramos de la carretera estatal Hopelchén-Dzibalchén, concretamente hacia las zonas de Xcupil y Santa Rita.

La preocupación de Aké Pérez se debe a que, además de ser paso de vehículos pesados, con el próximo regreso a clases el tráfico se intensificará en dicho tramo carretero por el traslado de estudiantes y maestros hacia sus escuelas.

La ruta que cubre es de 12 kilómetros para llegar a Santa Rita, y hay tramos donde debe detener la marcha para cruzar a vuelta de rueda enormes baches, algunos en curvas y otros que cubren la totalidad de la carpeta asfáltica, lo que ha causado accidentes y daños en vehículos.

Es un gran riesgo, por eso ojalá la gobernadora Layda Sansores intervenga antes que ocurra un accidente grave, agregó Aké Pérez.

También te puede gustar

SICT IGNORA OFICIOS Y DEJA A SU SUERTE A HABITANTES DE LA PENÍNSULA

Calkiní será sede de la entrega del mérito turístico

Incrementa la demanda de hamacas con la temporada de calor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *