MORENA VIOLENTÓ LA LEY ELECTORAL AL OFICIALIZAR LA IMPOSICIÓN DE PABLO: PEDRO ARMENTÍA

-“Quiere confrontación, pero para un pleito se necesitan dos y con nosotros no van a contar”

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López, calificó como simulación y atropello a la ley electoral la imposición de Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación, luego de que la gobernadora lo presentó formalmente en un evento gubernamental.

El legislador señaló que la decisión acelerada de Morena respondió a la necesidad de tener una “caja china” para cambiar la narrativa ante las problemáticas que enfrenta el partido a nivel nacional, como las acusaciones y la situación en Sinaloa.

“La falta de respeto no se le hicieron a la ciudadanía, pues no respetaron sus propios procesos internos, ni la voz de su militancia, sino simularon una supuesta encuesta que no le presentaron a nadie, y era bola cantada. Aquí el llamado es que ellos se dediquen a hacer lo que tengan que hacer, porque nosotros estamos en nuestro tema”, aseveró.

El diputado naranja subrayó que aunque lo nieguen, hubo evento oficial en el Centro de Convenciones “Campeche XXI” en día hábil, con la presencia del gabinete estatal y de la gobernadora, y lo impusieron (a Pablo Gutiérrez) desde esa fecha, lo demás era una simulación.

No sólo están en una campaña anticipada flagrante, sino es una acción que va a poner las pautas sobre lo que será el proceso del 2027, afirmó, y reiteró que su partido será respetuoso del marco legal y no caerá en provocaciones.

“Lo que veo es que no levantan, están desesperados y quieren confrontación, pero para un pleito se necesitan dos y con nosotros no van a contar”, enfatizó Armentía López.