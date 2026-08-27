LLUVIA Y FUERTES VIENTOS DERRIBAN POSTES DE LA #CFE EN LA CARRETERA #VILLAHERMOSA – #ESCÁRCEGA

Escárcega, Campeche.– Las condiciones climatológicas registradas durante la tarde de este jueves provocaron d∂ñøs en la infraestructura eléctrica sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega, donde al menos cinco postes de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron derribados.

El incidente ocurrió a la altura del entronque de División del Norte, donde las fuertes ráfagas de viento acompañadas de lluvia ocasionaron la caída de los postes y afectaciones en el cableado eléctrico ubicado a un costado de la vía federal. Tras el reporte, personal de la CFE acudió al sitio para realizar las labores de reparación y restablecer las condiciones del servicio afectado por las condiciones meteorológicas.