HOSPITALIZAN A 5 NIÑOS DE NILCHÍ POR PRESUNTA INTOXICACIÓN CON FRUTA CONTAMINADA

-Están internados en el Especialidades “Dr. Javier Buenfil”

Por el presunto consumo de fruta contaminada, cinco menores de edad resultaron intoxicados, ante lo cual tres ambulancias de la Secretaría de Salud los trasladaron desde la comunidad de Nilchí hasta el Hospital de Especialidades “Dr. Javier Buenfil” de la capital del Estado.

Son pequeños cuyas edades oscilan entre los 5 y 11 años, todos de origen indígena de lengua quetzal.

Fuente: Te Veo Campeche.