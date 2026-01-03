EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 03 DE ENERO DE 2026

¿QUIEN PAGARÁ VIVIENDAS DEL BIENESTAR?

Ha pasado más de un año desde que la presidente Claudia Sheinbaum anunció el Programa de Vivienda para el Bienestar y el Plan de Autosuficiencia de Leche en Campeche y México. Para lo primero construiría casas de bajo costo, pero solo se abrió el periodo de aplicaciones para aquellos que sean mayores de 18 años, ganen menos de dos salarios mínimos, no posean propiedades ni sean derechohabientes de Infonavit y Fovissste. Hasta hoy no se ha hecho ni la cimentación de la primera casa.

Vale la pena mencionar que tampoco hay avance en el Plan de Autosuficiencia de Leche en Campeche y México, que no es más que un refrito del que presentó hace 5 años el corruptísimo expresidente huachicolero, Andrés Manuel López Obrador, el cual no ofrecía subsidios, sino financiamientos de la banca de desarrollo, capacitación, asistencia técnica y certificación, y por lo mismo, fracasó.

La realidad es que ni aumentó la producción de leche, ni se ha construido ninguna vivienda del bienestar. Llama la atención que cuando Layda Sansores justificó su préstamo de mil millones de pesos, amenazó que, si no se lo aprobaban, no habría viviendas. Entonces, ¿las van a construir los campechanos o Claudia Sheinbaum? No se vale venir a colgarse la medalla de algo que no pagó. ¿O si?

GOBIERNO TERRIBLE, TRÁGICO Y PATÉTICO.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, alertó que no tardará Layda Sansores en endurecer su persecución política contra Eliseo Fernández, aspirante opositor a gobernador que lideraría una coalición única que buscará capitalizar el creciente hartazgo social generado por el pésimo desempeño del actual gobierno.

Moreno Cárdenas definió como terrible, trágico y patético el gobierno de Layda Sansores, que ha tenido nulo crecimiento económico, multiplicó la corrupción y acabó con la seguridad de los campechanos. Estos fracasos ya se traducen en un hartazgo social generalizado que incita a un cambio real en la conducción del estado. Campeche cuenta los días para que acabe la pesadilla sansorista.

Para cerrar la entrevista, Alejandro Moreno aseguró que la coalición encabezada por Eliseo Fernández ganará la gubernatura de Campeche en 2027, que ya se trabaja en la construcción de un gran acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales para ofrecer un proyecto serio, competitivo y con visión a futuro, y que devuelva la seguridad, el desarrollo y la estabilidad institucional a la entidad.