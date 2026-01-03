VECINOS LE REGALAN UN PAR DE HUEVOS A DIPUTADO MORENISTA COMO RECLAMO POR NO CUMPLIR PROMESAS

Vecinos de la Ampliación Selene, en la Alcaldía de Tláhuac de la Ciudad de México, le regalaron al diputado morenista Octavio Rivera un par de huevos, “por si le hacen falta, y te lo dejos aquí (en una cajita) por si te hacen falta para venir a trabajar aquí, pues tú te comprometiste, y aquí hay varios testigos que anduvimos como pend… en tu jornada, trabajando, pero no hemos recibido aquí”.



La vecina aseveró: “Yo se los dije bien claro, bien claro te lo dije, aquí le vas a venir a chingar y a cumplir”, a lo que Octavio Rivero dijo: “A eso vine hoy”, y la respuesta fue: “Sí, ¿pero después de cuánto tiempo?”.