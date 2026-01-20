martes, enero 20, 2026
OTRA PIFIA EN LA CORTE: BATRES INTERVIENE SOBRE UN TEMA QUE YA NO SE DISCUTÍA

La ministra Lenia Batres volvió a protagonizar un momento de confusión durante una sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Batres solicitó la palabra y comenzó a leer, sin pausa, un posicionamiento a favor de un proyecto sobre reproducción asistida y libertad procreacional. El detalle fue que el tema ya no estaba en discusión.

La intervención tuvo que ser detenida por el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz para informarle que el asunto al que hacía referencia correspondía al punto número cinco del orden del día, el cual había sido retirado previamente. En realidad, el Pleno analizaba el recurso de apelación 11/2025, no el proyecto relacionado con embriones crioconservados.

La escena dejó en evidencia que la curva de aprendizaje, al menos en este caso, no tiene prisa por terminar.

