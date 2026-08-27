MAMPARAS Y ESPECTACULARES DE ADDA SOLÍS EN EL CENTRO PONEN EN RIESGO EL ESTATUS DE PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO, ADVIERTEN

-“Pareciera que a ciertos sectores gubernamentales no les importa lo que dice la ley”

La extitular del Centro INAH Campeche, Lirio Guadalupe Suárez Améndola, expresó su preocupación por lo que calificó como una completa falta de legalidad en las acciones de la Secretaría de Turismo, a cargo de Adda Solís Peniche, en particular por la instalación de mamparas y espectaculares en el Centro Histórico, pese a que la Ley de monumentos del sitio histórico lo prohíbe.

Estas prácticas, justificadas en aras de demostrar que están trabajando, ponen en riesgo el estatus de Campeche como ciudad inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, alertó.

“Podemos llegar a estar en riesgo durante mucho tiempo”, advirtió, y recordó que la protección abarca no sólo el Centro Histórico y los barrios tradicionales, sino también el paisaje, incluido el malecón.

La exdirectora atribuyó la situación a una falta de coordinación entre las autoridades, pues pareciera que a ciertos sectores gubernamentales no les importa lo que dice la ley.

Suárez Améndola llamó a sentar a todos los actores en una mesa, para definir qué acciones son permitidas y cómo promover el turismo sin v¡ol3ntar la norma.

Sobre la escultura de un jaguar de bronce instalada temporalmente en la Plaza de la República, aclaró que tiene entendido que será retirada y reubicada en un sitio acorde con la naturaleza, como Ximbal o Calakmul, donde “le pudieran hacer una glorieta, porque finalmente Calakmul es el símbolo del jaguar”.