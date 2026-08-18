VECINOS DE ACALNA DENUNCIAN ABANDONO DE CALLE Y PIDEN ATENCIÓN AL ALCALDE JAIME MUÑOZ

Habitantes de la colonia Acalna, en Candelaria, pidieron al presidente municipal Jaime Muñoz Morfín que atienda las malas condiciones en las que se encuentra la calle 37 por 2A, vialidad que, aseguran, permanece en abandono desde hace tiempo.

Los vecinos señalaron que el deterioro de la calle se ha agravado con la temporada de lluvias, ya que el mal estado del camino dificulta el tránsito de los habitantes y afecta principalmente a los niños que están por iniciar el ciclo escolar, quienes tienen complicaciones para salir de sus viviendas con normalidad.

De acuerdo con los habitantes, el problema ya fue informado a las autoridades; sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta ni se ha realizado alguna acción para mejorar la vialidad.