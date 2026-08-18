POBLADORES RETIENEN A ALCALDE MORENISTA Y TOMAN PATRULLAS EN HIDALGO

La inconformidad ciudadana escaló en San Salvador, Hidalgo, donde pobladores retuvieron al presidente municipal morenista Norberto Martínez Cruz y a tres funcionarios de su administración, además de apoderarse de dos patrullas municipales, en medio de reclamos por obras públicas pendientes.

Los habitantes de la comunidad de La Flor, en Xuchitlán, trasladaron por la fuerza al alcalde y a sus colaboradores como medida de presión ante las inconformidades que mantienen con el gobierno municipal. La protesta dejó expuesta la falta de acuerdos entre autoridades y ciudadanos para resolver las demandas locales.