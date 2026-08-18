HAY QUE INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y RESCATAR PROYECTOS: CAJÚN UC

Aunque durante este año se ha observado promoción turística de Ciudad del Carmen y ligera mejoría en la derrama económica para el sector servicios, aún falta aterrizar inversiones en infraestructura y rescatar proyectos que llevan años sin concretarse, consideró Encarnación Cajún Uc, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Isla.

Admitió que el organismo empresarial no tiene información sobre cuánto se ha invertido en promoción turística, ni del destino de los recursos provenientes del Impuesto del 2 por ciento Sobre Hospedaje, pues esa información corresponde al comité integrado por representantes de sectores como el hotelero y restaurantero.

Cajún Uc expuso que las acciones emprendidas han permitido generar “un respiro” económico, principalmente durante temporadas vacacionales y eventos como la Feria del Carmen, beneficiando no solamente a hoteles y restaurantes, sino a distintos prestadores de servicios y comercios.

No obstante, consideró que la publicidad por sí sola no es suficiente, pues debe estar acompañada de infraestructura que fortalezca la oferta turística y genere mejores condiciones para quienes visitan el Municipio.

“Necesitamos que caiga más inversión”, expresó, y señaló que la modernización de la infraestructura debe ser permanente, como ocurre en destinos consolidados como Cancún, donde continúan destinándose recursos para mejorar sus espacios y servicios.

Entre los proyectos pendientes, Cajún Uc mencionó la mejora integral de La Caleta, propuesta que ha sido presentada desde hace años sin llegar a concretarse; y la ampliación y modernización de la carretera federal 180, en el tramo del puente Zacatal hacia Frontera, Tabasco, para la conectividad y desarrollo, pero han terminado como una maqueta.