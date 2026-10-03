TORMENTAS AFECTARÍAN A CAMPECHE ESTE SÁBADO

Campeche mantiene un alto potencial de lluvias y tormentas durante este sábado, con condiciones que podrían favorecer la presencia de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento en distintos puntos del estado.

De acuerdo con el pronóstico, se estima una probabilidad superior al 80 por ciento de tormentas en gran parte de Campeche, con mayor posibilidad de lluvias entre las 12:00 y las 21:00 horas.

Las condiciones meteorológicas también podrían generar actividad eléctrica abundante, turbonadas con vientos fuertes, así como encharcamientos e inundaciones localizadas, principalmente en zonas susceptibles a acumulación de agua.