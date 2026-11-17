-Denuncia persecución y amenaza de embargo por no pertenecer a un partido,

El aspirante independiente a un cargo de elección popular, Daniel Sosa Espina, denunció que enfrenta una multa de 13 mil pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), situación que calificó como una “cacería de brujas” contra la participación ciudadana y los derechos político-electorales de quienes buscan competir sin el respaldo de un partido.

Sosa Espina explicó que se encuentra a la espera de una notificación del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche (SEAFI) para conocer formalmente el requerimiento de pago, el cual, según su versión, está relacionado con su participación como aspirante independiente ante las autoridades electorales.

El ciudadano cuestionó que se le exija cubrir una sanción económica cuando, aseguró, no recibió recursos públicos para participar en la contienda. Además, sostuvo que las exigencias administrativas del INE no corresponden con las condiciones económicas de quienes intentan acceder a una candidatura independiente.

“Quieren que uno diga que tiene una casa de campaña, que uno invente un recorrido, que uno invente gastos, pero pues no se puede”, expresó al rechazar que deba reportar actividades o erogaciones que, según afirmó, no realizó.

Aseguró que desde 2025 presentó documentación y oficios ante el INE, tanto a nivel nacional como en Campeche, así como ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), para justificar su situación. Señaló que conserva correos electrónicos y documentos con sellos de recepción que, a su consideración, respaldan sus argumentos. También denunció que le advirtieron sobre un posible embargo en caso de no pagar la multa, pese a que afirmó no contar con propiedades ni recursos económicos suficientes para cubrirla.

“Pueden embargarme a mí, porque propiedad no tengo, dinero no tengo, estoy endeudado”, manifestó al criticar las consecuencias económicas que, según dijo, enfrenta por intentar ejercer sus derechos políticos.