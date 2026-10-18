CAMPECHE: ANUNCIA LA SMAPAC QUE TERMINÓ DE REPARAR LA TUBERÍA EN LA NACOZARI

-Quedó compactada la zona y el lunes aplicarán asfalto

El Sistema Municipal de Agua y Alcantarillado de Campeche (Smapac) a conocer que finalizaron las labores de reparación en la tubería de 36 pulgadas sobre la avenida Héroe de Nacozari. Las cuadrillas operativas han cubierto y compactado la zona de la obra en la medida de las condiciones técnicas actuales.

Para garantizar la durabilidad de la obra y permitir que el material de relleno seque de forma adecuada, el próximo lunes se llevarán a cabo los trabajos de aplicación de asfalto, con lo cual la vialidad quedará reparada en su totalidad.

AVISO PREVENTIVO POR OBRAS DEL ACUAFÉRICO

De manera adicional, fue emitida una alerta preventiva para los automovilistas que circulan sobre la avenida Héroe de Nacozari, específicamente en el sentido que va del cruce con la avenida Colosio hacia la glorieta del Aeropuerto.

En dicho tramo continúan en desarrollo las obras del Acuaférico, proyecto a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero por las recientes lluvias los materiales de relleno en las zanjas están reblandecidos.

Por lo anterior, se realizó un atento llamado a la población a transitar con extrema precaución por la zona o, de ser posible, utilizar vías alternas para evitar accidentes o que los vehículos queden atascados.