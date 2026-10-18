domingo, octubre 18, 2026
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NACIONAL: “¡FUERA MÁSCARAS! NO DIGAMOS MENTIRAS, ESTE GOBIERNO ESTÁ PIDIENDO DINERO PARA SOPORTAR GASTOS”: ABRAMO MASSO

El gobierno de México recurre al endeudamiento para sostener el gasto público, en lugar de destinar mayores recursos a infraestructura y crecimiento económico, afirmó el diputado federal Jericó Abramo Masso, quien cuestionó que en los últimos ocho años la deuda aumentara 10.7 billones de pesos, cifra superior a los 10.6 billones acumulados entre 1824 y 2018, según los datos que presentó.

Durante la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el legislador lanzó el llamado “¡Fuera máscaras! No más verdades a medias sobre la deuda de México” y sostuvo que el problema no es solo cuánto debe el país, sino que se soliciten más recursos para cubrir los gastos gubernamentales, en vez de impulsar el desarrollo económico.

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