2 MUERTOS Y UN HERIDO DEJÓ EL CHOQUE ENTRE TREN Y PIPA QUE INTENTÓ GANARLE EL PASO EN QUERÉTARO

Tras el choque entre un tren y una pipa con combustible que ocasionó una explosión e incendio, el secretario de Gobierno, Erik Gudiño, confirmó que dos personas que estaban en una camioneta en el entronque del accidente perdieron la vida y una más está herida.

Se informó que la pipa intentó ganarle el paso al tren, que pertenece a Ferromex, en el Municipio de Colón, en las cercanías de la comunidad de Viborillas, sobre la carretera federal 100.

La Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro informó que para atender el accidente trabajó de manera coordinada con cuerpos de emergencia, y que durante algunas horas hubo cierre total de la circulación, la cual restableció en la carretera 100 mientras se realizaba el peritaje debajo del puente.

Además del susto, encargados de negocios ubicados a pie de carretera reportaron intermitencia en los servicios de telefonía, luego de que algunas líneas fueron alcanzadas por la explosión.

Al mediodía, el secretario de Gobierno, Erik Gudiño, indicó a medios de comunicación que hay “una persona lesionada y, lamentablemente, hubo dos fallecidos”.

Información: La Jornada.