APARECIÓ NARCOMANTA EN HOPELCHÉN, SE LA LLEVÓ LA POLICÍA Y NINGUNA AUTORIDAD INFORMA AL RESPECTO

-EL HALLAZGO FUE EL PASADO VIERNES 1 DE MAYO

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado en torno a la narcomanta colocada la mañana del viernes 1 de mayo en un predio menonita de la cabecera municipal de Hopelchén, y asegurada por elementos policiacos.

La manta llevaba mensaje dirigido a presuntos vendedores de cristal, además de un par de Personas Privadas de su Libertad (PPL) tanto en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén como en Mérida.

La vivienda donde fue colocada la manta se ubica en el kilómetro 90 de la carretera federal 261 Hopelchén-Bolonchén de Rejón.

Entre tanto, los mandos y autoridades correspondientes continúan con sus “días de asueto” decretados por la gobernadora Layda Sansores.