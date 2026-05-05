martes, mayo 5, 2026
Lo último:
Municipales

APARECIÓ NARCOMANTA EN HOPELCHÉN, SE LA LLEVÓ LA POLICÍA Y NINGUNA AUTORIDAD INFORMA AL RESPECTO

-EL HALLAZGO FUE EL PASADO VIERNES 1 DE MAYO

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado en torno a la narcomanta colocada la mañana del viernes 1 de mayo en un predio menonita de la cabecera municipal de Hopelchén, y asegurada por elementos policiacos.

La manta llevaba mensaje dirigido a presuntos vendedores de cristal, además de un par de Personas Privadas de su Libertad (PPL) tanto en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén como en Mérida.

La vivienda donde fue colocada la manta se ubica en el kilómetro 90 de la carretera federal 261 Hopelchén-Bolonchén de Rejón.

Entre tanto, los mandos y autoridades correspondientes continúan con sus “días de asueto” decretados por la gobernadora Layda Sansores.

También te puede gustar

SE DESLINDA PABLO ANGULO DE ACUSACIONES DE COMPRA-VENTA DE TERRENOS DEL FUNDO LEGAL

SLIM CONSOLIDA CONTROL PETROLERO EN CAMPECHE CON CAMPOS ICHALKIL Y POKOCH

Motociclistas se estrellan contra un cerro en curva

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *