VICEFISCAL DE SINALOA PIDE LICENCIA TRAS SEÑALAMIENTOS DE EU POR PRESUNTO NARCOTRÁFICO

El vicefiscal general del Estado de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, solicitó licencia sin goce de sueldo este martes 5 de mayo, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en medio de señalamientos de autoridades federales de Estados Unidos que presuntamente lo vinculan con delitos como tráfico de drogas y posesión de armas.

La dependencia señaló que el funcionario manifestó su disposición de colaborar con cualquier requerimiento legal, mientras que previamente la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo había indicado que se analizaba su separación temporal para no afectar investigaciones de la Fiscalía General de la República. Hasta el momento no se han confirmado cargos formales en su contra.