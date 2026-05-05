“MUESTRA UNA SOLA PRUEBA”, RETA LÓPEZ BELTRÁN A LORET

Andrés López Beltrán respondió al periodista Carlos Loret de Mola tras los señalamientos publicados en una columna sobre presuntos nexos con el crimen organizado en Sinaloa.

En una carta, lanzó un emplazamiento directo al exigir que se presente “una sola prueba” de las acusaciones y advirtió que, de no hacerlo, estas quedarán como calumnias. En el mismo documento, calificó al comunicador como “periodista mercenario”.

El intercambio ocurre después de que la columna señalara supuestos vínculos con operadores financieros ligados al entorno del gobernador Rubén Rocha Moya, lo que provocó un nuevo enfrentamiento público entre el círculo cercano al expresidente y el periodista.