ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL BIENESTAR EN TEXCOCO ESTUDIAN EN OBRA NEGRA

Las instalaciones de la Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, ubicadas dentro del Parque Ecológico en el Lago de Texcoco, levantado en terrenos donde se proyectaba el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, presenta estructuras que han sido comparadas por observadores con graneros, debido a su diseño y condiciones actuales.

A través de una noticia en Azteca Noticias, se observa que en el lugar, los estudiantes continúan sus actividades académicas mientras persisten trabajos de obra, con presencia de materiales de construcción, terracería y personal laborando durante el horario de clases.

De acuerdo con estimaciones de analistas, el proyecto habría implicado un gasto cercano a los 40 millones de pesos, aunque no existe una cifra oficial confirmada por las autoridades correspondientes.

Durante un recorrido en el sitio, se solicitó información a personal administrativo; sin embargo, no se obtuvo respuesta clara. Se indicó que no había responsables disponibles para atender cuestionamientos, ni la coordinación local ni la dirección general estuvieron accesibles. Las personas consultadas en el lugar señalaron desconocer detalles sobre el avance del proyecto, su presupuesto o el estado actual de la obra.