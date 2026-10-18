CAMPECHE: PANADEROS ALISTAN ACTIVIDADES DE LA FERIA DEL PAN; SERÁ DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE PRÓXIMO

Antonio Medina Balán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), informó que las panaderías campechanas siguen en los preparativos para la Feria del Pan, edición 2026, programada para el 27, 28 y 29 del próximo mes de noviembre y que fue modificada para no coincidir con los eventos del Festival del Pirata y el Ron.

Comentó que la intención es que se tenga mayor número de visitantes en la ciudad para generar más ganancias al sector empresarial, y que de manera previa, concretamente el 25 de noviembre, se realizará la caravana del pan.

Medina Balán agregó que afortunadamente han sido más las empresas que se han sumado a esta iniciativa, y destacó que se contará con la participación de panaderos de Pomuch, Hecelchakán, y de otras partes como Morelia, Estado de México, Aguascalientes y Oaxaca, para darle más atractivo a la feria.

Finalmente, dijo que ya se han reunido con las autoridades municipales, para verificar la estadística de los eventos y contar con apoyo de personal de protección civil y los espacios para realizar esta actividad.