A LAYDA NO LE INTERESA LA SEGURIDAD NI LA PROSPERIDAD DE CAMPECHE: JAVIER BELLO

-“Sólo quiere terminar o entregar este Gobierno y regresarse a la Ciudad de México, donde vive”

Ante los recientes hechos violentos registrados en Carmen y otros puntos del Estado, el presidente de Contraloría Ciudadana A. C., Javier Bello Ávila, aseveró que a la gobernadora Layda Sansores no le interesa la seguridad ni la prosperidad de los campechanos, sino terminar o entregar este Gobierno y regresarse a la Ciudad de México.

La mandataria, subrayó, no vive en Campeche, sino en la Ciudad de México; por eso, no le interesa la seguridad, a pesar de que el Estado tiene la obligación de garantizar la paz social, mientras que las leyes y la Constitución pasan a segundo término para ella.

Bello Ávila criticó que la mandataria mantenga el eslogan de que Campeche es el Estado con menor índice delictivo y el más seguro, y que no quiera reconocer, aunque sí lo entiende, que cada vez hay más inseguridad.

Desde luego, continuó, no pueden seguir estos actos criminales, pues ya se ha vuelto algo tan natural que se prive de la vida de forma violenta a cualquier ciudadano.

Bello Ávila dijo también que la Policía o el Mando Único han quedado a deber, ante lo cual en Carmen se requiere mayor coordinación entre las policías Estatal y Municipal y las corporaciones federales, además de reforzar los patrullajes y las acciones de prevención.