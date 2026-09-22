EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ASEGURA QUE ESTÁ “MEJOR QUE NUNCA”

Ayer comentamos que la semana pasada —por segunda ocasión en los últimos 30 días— Layda Sansores tuvo que ser trasladada a un hospital privado porque tuvo un desvanecimiento. Mentirosa como siempre, ayer publicó en sus redes sociales un video con la corrupta alcaldesa de Champotón, Claudeth Sarricolea —cuya única obra en cinco años fue una glorieta para rendir culto al Negro Sansores— asegurando que se encuentra “más sana que nunca”.

Layda Sansores desacreditó la versión de que estaba enferma, más no precisó si fue hospitalizada brevemente la semana pasada. Respecto a su video, dijo que era “una prueba para los ciudadanos de que estoy mejor que nunca, muy vibrante, muy feliz y muy emocionada”. Pues si es así, no tendrá excusa para faltar a los demás informes, porque ya le gustó estar mandando representantes para evitarse la fatiga de viajar a los municipios.

Sólo así la ciudadanía tendrá la mejor prueba de que está mejor que nunca”, y no atolondrada con los achaques de su edad que la han llevado a tomar las peores decisiones y hoy tienen a Campeche peor que nunca en su historia. Veremos qué tan vibrante está, porque lo que comentan en sus círculos muy cercanos es que cerrará el año para luego ser relevada para que deje de ser un lastre para Morena, donde la culpan directamente de que la campaña de Pablito no levante vuelo ni entusiasmo.

ADELANTAN VICTORIA DE MOCI EN 2027.

En su columna “Poder y Dinero”, Víctor Sánchez Baños advierte que las “nuevas corcholatas siembran discordia” en Morena: “Estar ahí, copando los 3 poderes y el INE, les da impunidad frente a las leyes electorales. Están dando una comilona que empieza a darles síntomas de una infección intestinal que los llevarán a perder muchas de las posiciones que lograron con abusos e ilegalidades”.

Sánchez Baños resalta que en Campeche “la herencia de la gobernadora autoritaria Layda Sansores, pega al oficialismo… los guindas van con Pablo Gutiérrez Lázarus. Tiene acusaciones y denuncias penales por peculado y uso indebido de facultades a su paso de la alcaldía de El Carmen, por más de 600 millones de pesos. Esto además de despojo”.

El columnista adelanta que “quien seguramente podrá ganar es Biby Rabelo de la Torre, actual alcaldesa de la capital de Movimiento Ciudadano” pues para las elecciones de “Aguascalientes, BC, Campeche, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas, van ‘bofes’ a la pelea oficialista. Perderá Morena estas posiciones”. Es muy posible, siempre y cuando el PRI no divida el voto opositor.