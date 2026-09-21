EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

SANSORES ESTUVO INTERNADA EN EL VOSSAN.

La semana pasada comentamos que el pasado miércoles corrió en redes sociales el rumor de que Layda Sansores había sufrido un “desvanecimiento” que obligó a su “traslado e ingreso a un centro hospitalario privado de la capital campechana”, y que un día después la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado emitió un comunicado desmintiendo la información, pero que la ausencia de la mandataria ponía en duda la versión oficial. ¿Lo recuerda?

Pues nos dimos la tarea de investigar un poco y resulta que mintió la Unidad de Comunicación Social de Walther Patrón Bacab, pues personal administrativo, de vigilancia y de enfermería del Hospital Vossan, que nos pidió mantener en secreto sus declaraciones, nos confirmó que sí estuvo hospitalizada Layda Sansores en el área VIP de ese hospital privado, el cual fue resguardado por personal policial con mucha discreción. ¿Por qué mentir sobre algo de interés público?

Es la segunda ocasión, en los últimos 30 días, que la mandataria ha tenido que ser trasladada a hospitales privados por problemas de salud. Recordemos que tras su lujoso viaje en primera clase por España, Layda Sansores fue vista en el hospital privado Médica Sur, en la Ciudad de México. ¿Por qué no informa con veracidad de su estado de salud física y mental?

IMPOSICIÓN DE LAZARUS GENERA INCONFORMIDAD.

En su editorial “imposiciones”, Juan Sánchez Mendoza comenta que en “la designación de candidatos gubernamentales, disfrazados como ‘coordinadores estatales de la defensa de la transformación y la soberanía’, Morena exhibió las contradicciones de un partido que presume métodos selectivos democráticos, al mantener ‘bajo reserva’ las encuestas”, y que por ello “enfrenta inconformidades internas, derivadas también de las imposiciones de personajes cuya trayectoria política es harto cuestionable.”

El columnista cuestiona “¿qué garantía existe de que las designaciones representan realmente la voluntad de la militancia, y no la de las estructuras que controlan el partido? Campeche tendrá como candidato a Pablo Gutiérrez Lazarus –‘alfil’ de Layda Sansores Sanromán, aunque él es panista–. La imposición ha generado inconformidad entre sectores de morena y del Partido del Trabajo (PT).”

Sánchez Mendoza concluye su análisis señalando que “Morena exige unidad después de tomar decisiones que producen división. El partido tiene derecho a definir sus candidaturas conforme a sus procedimientos internos. Lo que no puede pretender es que la sociedad acepte, sin preguntas, decisiones cuyos mecanismos permanecen ocultos. La transparencia no debilita a un partido. Por el contrario, puede darle legitimidad. Y justamente eso es lo que hoy está en juego.”