“AL GOBIERNO NO LE IMPORTAMOS”: COMERCIANTES DEL MERCADO AFA DENUNCIAN ABANDONO

Los pequeños comerciantes del mercado público Alonso Felipe de Andrade (AFA) de Ciudad del Carmen aseguran que enfrentan una situación económica cada vez más complicada, mientras las autoridades, señalan, no se acercan para conocer sus necesidades ni ofrecer alternativas de apoyo.

Jorge Simón Díaz, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado AFA, afirmó que el desempleo y la falta de ingresos han golpeado a distintos sectores de la ciudad, lo que también se refleja en las bajas ventas de los pequeños y micro comerciantes. “Al gobierno no le importamos”, expresó al cuestionar que nadie acuda al mercado para preguntarles qué necesitan o cómo pueden ayudarlos.

El dirigente señaló que los comerciantes acumulan pagos de energía eléctrica, agua, abonos y otras facturas, además de gastos diarios como alimentación y medicamentos. Explicó que los ingresos actuales ya no alcanzan para cubrir todos los compromisos, por lo que la situación económica de los locatarios se vuelve cada vez más difícil.

Simón Díaz reclamó que las autoridades mantienen distancia de los problemas que enfrentan los comerciantes y advirtió que esperan acciones concretas para atender la situación, más allá de acercamientos durante los periodos electorales.